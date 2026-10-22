L’Automobile Club de Monaco (ACM) a renouvelé ses instances dirigeantes lors de son assemblée générale, le mercredi 21 octobre au Sporting Monte-Carlo. Le scrutin a donné lieu à une mobilisation sans précédent : plus de 1 000 membres étaient présents ou représentés. Candidat à sa propre succession, Me Michel Boeri a été très largement réélu, l’ACM parlant d’un "plébiscite". À 87 ans, celui qui préside l’institution depuis 1972 entame ainsi un 11e mandat de cinq ans. La continuité s’accompagne toutefois d’un net renouvellement. Sur les 14 membres du conseil d’administration, six font leur entrée. Autour du président siègent François Ardisson, Jean-Marie Conterno, Christophe Fabri, Ferxel Fourgon, Jacky Ickx, Roland Melan, Jean-Michel Matas, Yann-Antony Noghès, Hervé Orsini, Alain Pallanca, Benoît Paulmier, Bernard Richelmi et Jacques Rossi. Le comité d’organisation, toujours présidé par Michel Boeri, est resserré à 15 membres, contre une quarantaine lors du précédent mandat, dont cinq nouveaux. Au total, plus d’un tiers des membres des deux instances ont été nouvellement élus.
Automobile Club de Monaco : Michel Boeri réélu pour un 11e mandat
Président depuis 1972, Me Michel Boeri, 87 ans, a été reconduit le 21 octobre pour cinq ans, à l’issue d’un scrutin d’une mobilisation inédite. Le conseil d’administration et le comité d’organisation sont, eux, largement renouvelés.