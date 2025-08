Autre départ à Monaco : celui du chef de cabinet du prince Albert II

Un nouveau et second départ au Palais de Monaco : celui de Laurent Anselmi. Le chef de cabinet du prince Albert II, va quitter ses fonctions à la fin du mois de juin. Ancien ministre de la justice puis des relations extérieures de la Principauté, il avait été nommé à ce poste éminemment stratégique en janvier 2022. Sa nomination avait été alors interprétée comme une volonté d’un renforcement de la transparence et de la rigueur dans l'attribution des marchés publics monégasques.

L’annonce de son départ hier jeudi, fait suite au "remerciement" mardi de Claude Palmero, l'administrateur des biens de la Couronne, un autre proche du prince, dans un contexte marqué par les séries de dénonciations anonymes du site web des “Dossiers du Rocher”. On ne connait pas encore le nom du remplaçant de Laurent Anselmi. En revanche, l’intérim de Claude Palmero sera assuré par Salim Zeghdar avant qu’un nouvel Administrateur des Biens ne soit nommé prochainement a annoncé hier le Palais princier.