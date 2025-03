Avec le projet COMETES, la Côte met le cap sur les formations du spatial

Cap sur le spatial pour Université Côte d'Azur et l'Observatoire de la Côte d'Azur. Un nouveau cap qu’ils vont pouvoir tenir grâce au projet “COMETES” pour lequel tous deux ont été sélectionnés dans le cadre de l’appel à manifestations d’intérêt “Compétences et métiers d’avenir”. D’une durée de 5 ans, ce projet qui a été validé cet été, réunit 26 partenaires à travers la France pour répondre aux besoins du secteur spatial. Son objectif : attirer et former les talents d’aujourd’hui et de demain et les préparer à relever les défis d'une industrie en pleine évolution, dans le cadre d'une stratégie plus large de réindustrialisation et de souveraineté nationale. (Photo DR : les nano-satellites du New Space au coeur du programme).

Une dotation de 2,8 M€

Avec la labellisation du projet COMETES, l’école de recherche SPECTRUM, spécialisée en sciences fondamentales et Ingénierie d’Université Côte d’Azur et l’Observatoire de la Côte d’Azur bénéficient d'une enveloppe de 2,8 M€ pour répondre aux besoins croissants en recrutement de la filière spatiale, tant au niveau local que national. Ce secteur dynamique, avec 70 entreprises et 5 800 employés sur la Côte d'Azur, génère un chiffre d’affaires de l'ordre du milliard d’euros sur ce territoire.

Un master dédié au New Space

L'engagement se matérialise par deux actions phares : l’introduction de nouveaux modules de formation et de stages dans plusieurs parcours de licences et masters, destinés à former et sensibiliser 650 étudiants sur 5 ans aux métiers du spatial, et l’ouverture, d’ici 2026, d’un Master en alternance visant à former des ingénieurs dans le secteur du New Space. Co-construit avec les partenaires industriels du secteur, ce master sera proposé en alternance par Spectrum et visera la spécialisation d’experts disciplinaires (électronique, datascience, instrumentation) dans le secteur spatial.

La réalisation de la première constellation-école de nanosatellites

L’atout majeur de ce nouveau programme de formation réside notamment dans l’apprentissage par projet grâce au Centre Spatial Universitaire (CSU) Côte d’Azur. Cette plateforme pédagogique et technologique a pour vocation de faire collaborer étudiants, enseignants-chercheurs et industriels sur des projets réels de nanosatellites, et d’aborder ainsi les enjeux technologiques actuels et futurs du spatial : communications spatiales, intelligence artificielle, surveillance de l’espace. Grâce à COMETES et en collaboration avec les CSU de Bordeaux, Toulouse, Grenoble et Montpellier, le CSU Côte d’Azur offrira aux futurs étudiantes et étudiants niçois l’opportunité unique de participer à la réalisation de la première constellation-école de nanosatellites.

Renforcer les liens avec les entreprises du spatial azuréen

Université Côte d'Azur et l'Observatoire de la Côte d'Azur auront aussi l’occasion de renforcer leurs liens avec des leaders industriels tels que Thales Alenia Space et des acteurs régionaux comme ACRI ST, Expleo, Ternwaves, AzurIA, OGS Technologies et Orbital Solutions Monaco, tout en s’appuyant sur des partenaires comme l’IRT Saint Exupéry et le pôle SAFE pour soutenir l’innovation et la croissance du secteur spatial local.