Avencod à Nice : la revanche des “Avengers du code”

Alors que mercredi 2 avril sera la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, flash sur une ESN (Entreprise de Services Numériques) exceptionnelle : Avencod à Nice qui, depuis près de 10 ans, a inclus dans ses équipes, plus de la moitié de collaborateurs et collaboratrices en situation de handicaps, principalement issus de la neurodiversité. Popularisé par le film “Rain Man”, repris dans la série “The Good Doctor“, l’autisme concerne en France près de 700.000 personnes dont 100.000 ont moins de 20 ans selon l’INSERM. Mais ce qui est vu souvent comme un handicap, n’est pas toujours source de retard intellectuel, et même parfois bien au contraire ! (Photo DR : Laurent Delannoy dans un des bureaux d'Avencod).

C’est ce que Laurent Delannoy et Laurence Vanbergue ont voulu montrer en créant Avencod en 2016 avec les Avencodeur(e)s, les “Avengers du code”, en référence à ces humains aux qualités exceptionnelles du film de Marvel. Dans sa démarche d’inclusion, l’ESN a fait le choix d’une diversité recréant les échanges du milieu professionnel dit “Ordinaire”, mais en inversant la répartition habituelle. Ainsi, sur les 26 collaborateurs et collaboratrices spécialisés en informatique, la majorité est issue de la neurodiversité, et ce sont les personnes qui n'ont pas de handicap qui se trouvent en minorité.

Pour beaucoup d’Avencoders, il s’agit aussi d’une étape vers la reconnaissance de leurs compétences. Comme le précise Laurent Delannoy, celles et ceux qui entrent chez Avencod avec des difficultés à trouver un emploi à cause de leur système de fonctionnement ou handicap arrivent en 2-3 ans à être reconnus par les entreprises comme des consultants recherchés pour être embauchés. L’entreprise vise en effet à améliorer leurs compétences techniques par la formation, mais aussi leur communication dans la collectivité professionnelle avec des psychologues externes spécialisés. La vision est de bâtir avec et pour eux un parcours professionnel valorisant et durable.

Le résultat est probant avec des contrats chez Amadeus, Dassault, Naval Group, Airbus, Alstom. Dotées de talents spécifiques, les équipes d’Avencod apportent une réponse aux besoins en ressources de qualité, ainsi qu’aux valeurs sociétales d’inclusion de la différence, portées par les grands groupes et leurs clients. Mais les études relèvent aussi le rôle essentiel joué par l’ESN dans l’amélioration de l’employabilité et la qualité de vie de ses collaborateurs. Ainsi, selon les études de la Fondation Malakoff Humanis sur les questions d’inclusion et de diversité, pour 86,4% des salariés, Avencod a joué un rôle majeur dans l’amélioration de leur employabilité et 90,9% des salariés se sentent davantage en capacité à travailler dans un milieu ordinaire après leur passage. Une étude qui conforte la vision d’un modèle qui mêle inclusion, diversité, qualité et excellence.