Avocats : Me Franck Gambini, nouveau Bâtonnier de Grasse 2024-2025

Me Franck Gambini est le nouveau Bâtonnier du Barreau de Grasse pour les années 2024 et 2025. Il a été élu fin juin à l’issue d’un second tour avec 295 voix contre 261 voix (sur un total de 710 électeurs) à Me Jean-Marc Farneti, ancien Bâtonnier (2016-2017). Sa carrière en tant qu’avocat a débuté début 1998 à Nice où il a exercé pendant six ans. Il a ensuite été administrateur de la CARPA à Grasse pendant six ans et a effectué trois mandats au sein du Conseil de l’Ordre.