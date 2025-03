Azur Tech Summer : la nouvelle norme du management de l’innovation en primeur

Un succès pour la seconde édition de l’Azur Tech Summer. Le nouvel événement fédérateur de Telecom Valley a réuni mardi sur le campus de SKEMA Sophia Antipolis quelque 200 décideurs, managers et responsables d’innovation venus se rencontrer, s’inspirer et échanger sur les tendances et usages du numérique tels que le numérique responsable, l’IA, les logiciels libres ou encore l’humain au cœur du numérique. (Photo WTM : Séverine Herlin, la fondatrice de Vianeo).

Une norme innovation comme pour le management de la qualité, la cybersécurité

Une avant-première technologique s'est inscrite aussi au programme de la journée : la présentation par Séverine Herlin, la fondatrice de Vianeo (Sophia), de la nouvelle norme internationale sur le management de l’innovation, la norme 56001 qui sortira le 9 septembre 2024. Une norme à la conception de laquelle Séverine Hervin a participé en tant que représentante de la France.

“Nous nous sommes appuyés sur ce qui a été fait pour le management de la qualité, les Systèmes Informatiques, la Cybersécurité et autres", explique Séverine Herlin. "Sauf que, dans le cas de l’innovation, nous avons tenu compte de deux critères qui sont prédominants dans ce domaine : les notions d’incertitude et d’opportunité. L’incertitude car on ne sait pas si un projet innovant va permettre de créer de la valeur. Par essence, il est incertain. L’opportunité, qui est aussi le pendant de l’incertitude, c’est quand il apparaît des possibles de création de valeur. Comme pour la qualité, le SI, la cybersécurité, la création d’une norme de l’innovation va permettre aux directions de l’innovation de se faire comprendre auprès de leur Comex et améliorera le déploiement de pratique d’innovations dans les organisations".

De l'innovation des startups à celle des ETI et grands groupes

Créer une méthode pour l’innovation, fait d’ailleurs partie de l’ADN de Vianeo. L’entreprise a été fondée en 2008 en tant qu’éditeur de solutions en management de l’innovation. Elle était alors partie des travaux de SKEMA Business School avec notamment la méthode ISMA 360 élaborée par un de ses professeurs, Dominique Vian.

Mais Vianeo s’est d’abord adressé aux startups. Depuis un an, un virage a été pris en direction des ETI et des grands groupes. "Nous avions la conviction que notre méthode avait sa place comme support de nouveaux projets innovants dans les entreprises," poursuit Séverine Herlin. "Nous avons aussi cherché à répondre à une des questions qui est posée : comment faire de l’innovation une pratique managériale comme les autres". Autant de méthodes, de process, d’actions à mettre en place qui se retrouveront dans la future norme, dont les fondamentaux ont été présentés en primeur.