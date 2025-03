Azur Tech Winter : flash sur les dernières technos du numérique

C'est le deuxième grand événement de l'année Telecom Valley qui figurait au programme de la nouvelle gouvernance de l'association : l'Azur Tech Winter. Le premier, orienté tendances et usages du numérique s'était déroulé avec succès début juillet à SKEMA. Le second, Azur Tech Winter, orienté résolument techniques pour les métiers de l'informatique aura lieu le mardi 28 novembre au Campus SophiaTech de 9 à 22 heures.

Il rassemble quatre événements de Telecom Valley : le World Usability Day, la Soirée du Test logiciel Sophia Antipolis, Sophia Conf qui avait lieu habituellement début juillet et SophI.A Master Classes dans la foulée du Sophia Summit. L'idée était d'organiser un événement d'envergure autour des technologies numériques qui sont développées et utilisées dans la technopole en réunissant les différentes communautés technos de l'association. Dans les multiples interventions dont chacun pourra trouver le détail sur le site web de Telecom Valley, il sera question d'IA Générative, de cybersécurité, de Web3, de blockchain, d'open-source, de low-code/no-code, de solutions cloud… et de toutes les dernières technologies qu'utilisent les développeurs du numérique.

Au programme également, trois animations en parallèle de 15h45 à 17 heures ("Case départ" pour réveiller le côté créatif de chacun ; "Vers un Siri libre" pour donner de la voix mais pas sa vie privée ; "Bâtir des IA dignes de confiances" autour de la contribution de l'association au guide publié par Numeum). Au programme également de cette journée techno intense, un Forum du recrutement de 14 à 18 heures pour tous ceux qui sont à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles dans le domaine des technologies du numérique. Au total un grand rassemblement de toutes les communautés et membres de l'association et de tous les talents du numérique azuréen.