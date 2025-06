Baignade interdite pour 4 plages azuréennes

Pour cause de pollution de l’eau, quatre plages de la Côte seront interdites de baignade au moins jusqu’à la fin de l’année. C’est ce qu’a annoncé la semaine dernière l’Agence régionale de santé, décision prise en accord avec les municipalités concernées. Deux d’entre elles se trouvent à Saint-Laurent-du-Var : les plages Landsberg et Cousteau. Ces deux plages de galets se trouvent à la hauteur de Cap 3000. La plage de Cousteau , couramment appelée plage de Cap 3000, se place dans la continuité de la plage de Landsberg en contrebas du centre commercial et s'étend jusqu'à l'embouchure du Var.

Les deux autres plages sont la plage Gorbio à Menton, en raison de la mauvaise qualité des eaux et la plage de la Marina à Villeneuve-Loubet en raison de travaux. Du 1er juin au 30 septembre, des fermetures ponctuelles sont d'autre part également envisageables suivant les relevés hebdomadaires qu'effectuent les équipes de l’ARS sur chaque plage du département.