Balades : entre mer et montagne avec le guide Villages et Vallées d’Azur

Si vous cherchez des balades entre mer et montagnes, des activités de plein air et des saveurs locales à proximité de chez vous, le plein d’idées avec le “Guide Villages et Vallées d’Azur” dont une nouvelle édition vient de sortir. Co-édité par “Le Petit Fûté” et l'office de tourisme de la CASA qui fédère 18 villages, il est distribué gracieusement en version papier (10.000 ex) dans tous les offices de tourisme partenaires.

De Valbonne jusqu’à La Roque en Provence, en passant par Tourrettes-sur-Loup, Gourdon, Caussols, Gréolières, se dévoile un fantastique terrain de jeu, de promenades, de nature et de découvertes. Avec le guide, on y trouvera des itinéraires à parcourir, des portraits des habitants du territoire, les meilleures adresses pour se restaurer ou se loger. Avec en prime un dossier sur l’horticulture et les champs de fleurs qui alimentent aussi les champions grassois de la parfumerie.