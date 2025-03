Banque : Catherine Galvez, à la tête du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur

Qui allait succéder à José Santucci, en poste depuis 2015 à la tête du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur ? Réponse aujourd’hui : Catherine Galvez a été nommée Directrice Générale à compter du jeudi 2 janvier 2025. Agée de 58 ans, elle succède ainsi à José Santucci qui a fait valoir ses droits à la retraite après 37 années au service du Groupe Crédit Agricole. (Photo DR : Catherine Galvez).

Un parcours au service du mutualisme

Diplômée de Sciences politiques et de l’Institut d’administration des entreprises de Toulouse, Catherine Galvez entame son parcours professionnel à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne où elle exerce les fonctions de chargée d’affaires puis de directrice d’agence Entreprises. En 2002, elle rejoint la Caisse régionale des Savoie où elle occupe successivement les postes de Directrice des Risques et de la conformité, Directrice des Ressources humaines, Directrice Marketing, bancaire et assurances, et étend ensuite son périmètre à la Communication et la supervision du Mutualisme.

Toujours au sein de ce groupe, en 2014, Catherine Galvez prend la Direction générale de Crédit Agricole Next Bank en Suisse, où elle initie et conduit un projet de repositionnement stratégique et de développement. En avril 2019, elle rejoint Crédit Agricole S.A. en tant que Directrice adjointe à la direction des Risques du groupe, et devient en mars 2021 Directrice des relations avec les Caisses régionales et membre du Comité de direction de Crédit Agricole S.A. Avant de prendre la direction générale PACA, elle était depuis juin 2022, Directrice générale de la Caisse régionale de Crédit Agricole Charente-Périgord.

Deux femmes à la tête de la première banque du territoire

A travers son parcours autant dire qu’elle est attachée aux valeurs du modèle coopératif et qu’elle a pu acquérir un sens aigu du client et une solide expérience. A noter, qu’avec la Varoise Catherine Barnel, nommée présidente du groupe en avril dernier, deux femmes se trouvent désormais à la tête de la 1ère banque du territoire.

Elles partagent par ailleurs une vision commune sur la force du mutualisme. “Je suis convaincue que notre modèle coopératif est un moteur essentiel pour façonner des territoires solidaires et innovants, où chacun trouve sa place”, note ainsi Catherine Galvez. “Nous continuerons ensemble, avec Catherine, à nous appuyer sur la force du mutualisme pour accompagner les idées, les créations, mais également les transformations qui façonnent l’avenir de notre beau territoire”, ajoute”, poursuit Catherine Barnel.