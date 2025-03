Banque Commune d’Epreuves : SKEMA confirme son attractivité

Pour la 5ème année consécutive, SKEMA Business School, dont l’un des principaux campus est à Sophia Antipolis, demeure l'école la plus plébiscitée par les préparationnaires au concours de la Banque Commune d'épreuves (BCE) qui rassemble plus de 71% des places SIGEM (Système d'intégration aux grandes écoles de management). Avec 7.748 candidats qui représentent 85,9% des préparationnaires au concours versus 84,9% en 2023, SKEMA souligne qu’elle est à nouveau l’école de management la plus sélectionnée au sein de la BCE. Dans le détail, 7.081 candidats sont issus des prépas économiques et 667 sont issus des prépas littéraires.

Candidats littéraires et boursiers en hausse

SKEMA affiche des progressions significatives de 14,4% sur les prépas littéraires et de 2,2% sur les prépas économiques, soit une progression totale de 3,2% quand la moyenne de la BCE est de 2%. Les candidats boursiers font également le choix de SKEMA avec une hausse de 8,1% de préparationnaires issus de la voie économique et de 27,4% issus de la voie littéraire, soit un taux net de 29,1% de boursiers.

Patrice Houdayer, directeur des programmes, de l’International et de la vie étudiante et Denis Boissin, directeur du Programme Grande Ecole de SKEMA Business School, précisent que “en plus d’une offre très complète de parcours, le point fort du Programme Grande Ecole réside en un découpage semestriel et une appropriation disciplinaire dès la première année, pour une expérience sur-mesure et sans limites avec notamment l’accès à une mobilité internationale garantie et sans frais de scolarité supplémentaires.”