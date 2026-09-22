Un investissement de 45 millions d'euros pour un nouveau pôle dédié à la création, à l'évaluation et au développement des parfums pour les activités Consumer Goods du groupe. Il pourra accueillir 250 personnes et réunira l’ensemble des talents et expertises qui participent à la conception des fragrances. Mise en service prévue en 2028.

Un projet d'envergure doté d'un budget de 45 millions d'euros : c’est ce que représente le futur Fragrance Design Centre dont MANE a posé la première pierre hier, lundi 21 septembre, à Bar-sur-Loup. Implanté sur un terrain de 8 900 m², ce nouveau site, dont la mise en service est prévue en 2028, constituera un pôle dédié à la création, à l'évaluation et au développement des parfums pour les activités Consumer Goods du groupe. Il pourra accueillir environ 250 personnes et réunira l'ensemble des talents et expertises qui participent à la conception des fragrances : parfumeurs, évaluateurs, experts scientifiques, équipes de développement et fonctions techniques. “Ce projet traduit notre volonté de préparer l'avenir de la création parfumée tout en renforçant notre ancrage historique dans le pays de Grasse”, a explique Samantha Mane, présidente du Groupe MANE. (Vue d’architecte du futur Fragrance Design Centre de MANE. © Ateliers Lorin).

Une ambition plus large qu'un simple laboratoire de formulation

Le terme “Fragrance Design Centre” traduit une ambition plus large qu'un simple laboratoire de formulation. L'objectif est de réunir, sous un même toit, le travail créatif des parfumeurs et des évaluateurs, l'analyse sensorielle et la connaissance de la perception des odeurs, les matières premières naturelles comme les ingrédients de synthèse, les outils numériques et technologies d'aide à la création, ainsi que le dialogue direct avec les marques clientes (parfumerie, beauté, hygiène, entretien et ambiance). Cette organisation doit raccourcir le passage entre l'intention d'une marque, la création d'une formule, les essais, l'évaluation et l'industrialisation, tout en répondant aux attentes croissantes en matière de naturalité, de traçabilité, de durabilité et de sécurité des ingrédients. Le centre accompagnera en priorité l'ensemble des clients basés en zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), tout en continuant de travailler en étroite collaboration avec les autres centres de création de MANE à travers le monde.

Le choix du Bar-sur-Loup n'a rien d'un hasard : il s'inscrit dans l'histoire et l'identité du groupe, dont l'aventure familiale a débuté il y a plus de 150 ans lorsque Victor Mane a commencé à transformer les fleurs et plantes cultivées dans la région de Grasse en matières premières parfumées. Groupe 100 % indépendant et familial, MANE est aujourd'hui numéro un en France et figure parmi les cinq premiers acteurs mondiaux des arômes et parfums, avec 54 centres de R&D, 31 sites de production, plus de 8 500 collaborateurs dans 41 pays, et son siège social toujours situé au Bar-sur-Loup. La conception du bâtiment, dont la surface exacte n'a pas été précisée, s'inscrit par ailleurs dans le respect de la réglementation environnementale RE2020, avec l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture d'une puissance de 178 kWc, destinés à réduire les besoins en électricité du site et son empreinte carbone.

Pour le pays de Grasse, ce projet représente un signal fort. Le bassin grassois, cœur d'un écosystème associant producteurs de plantes à parfum, maisons de composition, laboratoires, écoles et sous-traitants, voit ainsi l'un de ses grands groupes historiques réinvestir massivement dans des compétences à forte valeur ajoutée, plus difficiles à délocaliser que les activités de production : la création et la recherche. Le futur Fragrance Design Centre contribuera aussi à renforcer l'attractivité de la filière parfumerie et à valoriser les savoir-faire locaux, tout en accompagnant les projets internationaux de MANE.