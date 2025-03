Baromètre des levées de fonds : retour à la normale sur la Côte

En baisse ? en stagnation ? ou à la hausse les levées de fonds dans les AM ? Au vu du baromètre des levées du 1er semestre qu’a dévoilé le site d’information économique marseillais Gomet, en collaboration avec WebtimeMedias, on pourrait parler de stabilité pour la Côte d’Azur, même si le montant global a nettement baissé par rapport au 1er semestre 2023. (Photo DR : Hive avec David Gurlé, a fêté le 21 juin dernier les deux ans de la startup du cloud communautaire qui affiche une équipe de 48 personnes dans 14 pays).

Un premier semestre 2023 hors norme

Car il faut tenir compte du fait que le 1er semestre 2023 avait été record et tout à fait exceptionnel pour le département. Il avait été marqué par l’énorme opération de TSE Energy avec 130 M€ en avril 2023 qui avait fait exploser le compteur azuréen à 150 M€ sur 6 mois. Cette année, pas de jackpot de ce type Pour le 1er semestre 2024, on en revient à la norme. Avec 43,4 M€ levés en 8 opérations, on retrouve le niveau des années précédentes.

Les levées de fonds du premier semestre 2024

Quelques belles levées de fonds n’en auront pas moins marqué le premier semestre :

11 M€ de nouveau en février pour TSE avec un financement de BCPE Energeco de ses “canopées photovoltaïques”

11 M€ pour Hive en avril, le “cloud communautaire” lancé par David Gurlé à Cannes qui a fêté ses deux ans (à peine) en juin mais a assuré une seconde levée de fonds après un “amorçage” de 7 M€ en juillet 2022

6,6 M€ pour Firecell et sa 5G industrielle en mai

5 M€ en janvier pour Nexess, le spécialiste de l’IoT industriel qui cherche à se développer aux Etats-Unis;

3 M€ en juin pour NicOx, la plus ancienne des startups sophipolitaines (28 ans) toujours sur le long chemin de son premier médicament aux Etats-Unis.

2,7 M€ en mars pour les microalgues d’Inalve et son beau projet de ferme de production d’algue dans la vallée du Var

2 M€ en avril pour Tarian Pharma et ses pommades contre les effets ravageurs sur la peau des traitements anticancéreux

1,4 M€ en janvier pour la fintech Fundbot, déjà bien placée au Moyen-Orient.

Des opérations déjà en cours pour le 2ème semestre

La suite ? Déjà quelques belles opérations en cours qui devraient être annoncées cet été ou à la rentrée. Il est question de 10 M€ pour Cintoo et ses jumeaux numériques industriels, d’une nouvelle levée pour Mycophyto avec ses champignons magiques de plus en plus convaincants et d’une levée plus modeste pour Navily (500 K€) le guide côtier innovant niçois, 500 K tandis que Nolt, l’équipementier niçois éco responsable a annoncé début juillet sa première levée à 500 K€.

Un allongement des délais

Pour l’instant, pas de stop dans les financements. Mais les professionnels signalent quand même un allongement des négociations et de la prise de décision. Pour l’exemple, Firecell, superbe startup, avait engagé en 2022 sa levée de fonds bouclée en mai 2024. Et la situ ation politique sortie des dernières législatives ne devrait rien arranger.

Un total de 157 M€ pour la Région Sud au premier semestre 2024

Pour la Région sud, le baromètre présenté en visioconférence par Christian Apothéloz de Gomet, fait état là aussi d’une baisse sensible des montants par rapport au premier semestre 2023 : 157 M€ au total sur les six premiers mois 2024 contre 258,4 M€ en 2023 (et 366 M€ pour le premier semestre 2022 qui était exceptionnel). Là aussi comme pour les Alpes-Maritimes, il y a eu un nombre similaire d’opérations mais sans les grosses levées (là celles des puissantes biotechs d’Aix-Marseille) qui faisaient monter les chiffres les deux années précédentes.