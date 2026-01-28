Fermer le menu
Logo WebtimeMedias

L'éco de la Côte.

Rechercher
Accueil

Accueil

Explorer

Explorer

Agenda

Agenda

Recherche

Recherche

Brèves

Brèves

Ouvrir le menu
Logo WebtimeMedias
Ouvrir le menu
Flash
Flash :

28 janvier 2026, par Jean-Pierre Largillet

Barreau de Grasse : un passage de relais historique

Partager sur X

Partager sur LinkedIn

2 minutes

Une première pour le Barreau de Grasse. Lors de la cérémonie de passation du bâton, le bâtonnier sortant, Franck Gambini, a passé le relais à un binôme inédit composé de Florence Bensa-Troin, bâtonnière, et Roselyne Nain-Doyennette, vice-bâtonnière.

Le Barreau de Grasse a vécu un moment fort le 23 janvier dernier, à l’occasion de la cérémonie de passation du bâton. Le bâtonnier sortant, Franck Gambini, a transmis les rênes de l’institution à un binôme inédit composé de Florence Bensa-Troin, bâtonnière, et Roselyne Nain-Doyennette, vice-bâtonnière. Cette première dans l’histoire presque bicentenaire du barreau grassois, a été marquée par une cérémonie solennelle et chaleureuse au Palais des congrès, sous les applaudissements d’une profession rassemblée.

Au-delà du symbole, ce passage de relais ouvre une mandature placée sous le signe de l’écoute, de la cohésion et de l’engagement. Bien-être des avocats, communication interne, formation, défense du secret professionnel, développement des modes amiables ou encore usage maîtrisé de l’intelligence artificielle figurent parmi les priorités affichées par le nouveau duo. 

Dernières actualités

Retour à l'accueil

Retour à l'accueil