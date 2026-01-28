Barreau de Grasse : un passage de relais historique

Le Barreau de Grasse a vécu un moment fort le 23 janvier dernier, à l’occasion de la cérémonie de passation du bâton. Le bâtonnier sortant, Franck Gambini, a transmis les rênes de l’institution à un binôme inédit composé de Florence Bensa-Troin, bâtonnière, et Roselyne Nain-Doyennette, vice-bâtonnière. Cette première dans l’histoire presque bicentenaire du barreau grassois, a été marquée par une cérémonie solennelle et chaleureuse au Palais des congrès, sous les applaudissements d’une profession rassemblée.

Au-delà du symbole, ce passage de relais ouvre une mandature placée sous le signe de l’écoute, de la cohésion et de l’engagement. Bien-être des avocats, communication interne, formation, défense du secret professionnel, développement des modes amiables ou encore usage maîtrisé de l’intelligence artificielle figurent parmi les priorités affichées par le nouveau duo.