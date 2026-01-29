Barreau de Nice : Cédric Porteron, nouveau bâtonnier

Le Barreau de Nice a procédé, jeudi 22 janvier, à la traditionnelle cérémonie de vœux et de passation du bâton dans une salle comble du Palais des rois sardes. À l’issue de deux années de mandature, le bâtonnier sortant Emmanuel Brancaleoni, accompagné de la vice-bâtonnière Valérie Serra, a transmis le bâton à Me Cédric Porteron, élu pour leur succéder. Dans son allocution, le nouveau bâtonnier a affirmé sa volonté d’exercer un bâtonnat de proximité, rappelant que le bâton “sert à soutenir, à accompagner et à ouvrir le chemin”. Conscient des défis auxquels la profession est confrontée, Cédric Porteron a placé son mandat sous le signe de l’engagement, de la défense des valeurs fondamentales de l’avocat et du rôle essentiel du barreau au cœur de la cité et de l’État de droit.