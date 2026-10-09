Avant son grand final à Deauville du 28 octobre au 1er novembre, le Barrière Poker Tour fait étape sur la Croisette jusqu’au dimanche 11 octobre. Plus de 600 joueurs, amateurs éclairés ou chevronnés, sont attendus au Casino Barrière Le Croisette pour onze tournois, un de plus que l’an dernier, avec des droits d’entrée de 100 à 1 000 euros. Une montée en puissance confirmée par les chiffres : l’édition 2025 avait enregistré 640 entrées, contre 530 en 2024, pour un prizepool total de près de 200 000 euros. Son Main Event avait été remporté par Alexis Delhomme, joueur de La Colle-sur-Loup, après un duel final de deux heures. Pour accueillir l’événement, 15 tables, 15 croupiers et 22 personnes supplémentaires seront mobilisés, avec 25 000 jetons et 60 jeux de cartes neufs.

"Cannes est devenue une étape très attendue du Barrière Poker Tour", souligne Brian Benhamou, directeur de l’offre poker du groupe Barrière. Installé dans le Palais des Festivals, le Casino Barrière Le Croisette, plus grand casino de la Côte d’Azur avec 3 000 m² dédiés au jeu, 480 000 visiteurs par an et 132 salariés, multiplie les rendez-vous pour les amateurs de poker, après avoir accueilli en décembre dernier au Palais des Festivals la première édition du PokerStars Open, qui avait réuni 4.461 entrées.