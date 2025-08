Basket : l’AS Monaco face à l'Olympiakos le Pirée en Final Four de l’Euroligue

L'exploit ! Les basketteurs de l’AS Monaco se sont inscrits cette semaine dans l’histoire du basket. Ils y sont déjà entrés mercredi en se qualifiant pour le Final Four de l'Euroligue face au Maccabi Tel Aviv. Depuis l'Asvel en 1997, aucun représentant du championnat de France de basket n'avait atteint ce stade de la compétition. Considérés comme les “Petits Poucet” de ce Final Four, la team monégasque rencontrera pour la première demi-finale de son histoire, les Grecs de l'Olympiakos le Pirée. Un club avec lequel elle a une revanche à prendre : c’est celui qui l’a éliminée l’an dernier en quart de finale. La rencontre aura lieu le vendredi 19 mai à 17 heures, et sera évidemment très suivie en Principauté, tandis que l’autre demi finale qui opposera le Real Madrid et le FC Barcelone se jouera à 20 heures.