Benjamin Ferré, un diplômé de SKEMA, dans la Transat Jacques-Vabre

Son rêve commence à se réaliser. Benjamin Ferré est parti. Il a mis les voiles. Premier diplômé de SKEMA engagé dans une des grandes courses au large, il a largué les amarres mercredi pour la Transat Jacques-Vabre. Le 7 novembre 2023 marque aussi une étape importante dans l'histoire de ce skipper Made in SKEMA Business School, diplômé du Programme Grande Ecole en 2015. Avec son monocoque Monnoyeur-Duo For a Job, également sponsorisé par l’école, il participe à cette course mythique en duo qui n'est pas une fin en soi : elle représente surtout pour lui, Malouin de 31 ans, une étape de plus vers la légendaire course en solitaire du Vendée Globe. Son graal.

Navigateur et entrepreneur à mission

Benjamin Ferré n'est pas un aventurier ordinaire. Son amour pour l'aventure s’est déclenché lors de ses études. En 2012, alors qu’il est encore étudiant, il entreprend un tour du monde en solitaire et en stop, caméra au poing, pour rencontrer les diplômés de l'école. Ce qui lui avait valu le surnom de "SKEMA Globe Stopper"."SKEMA a forgé en moi la confiance en acceptant ce projet fou à l'époque de m'autoriser à effectuer seul ce tour du monde initiatique d'un an", se souvient Benjamin Ferré.

Mais au-delà du volet sportif, Benjamin Ferré est également un entrepreneur engagé. Il a fondé l'incubateur d'aventures IMAGO, qui accompagne les aventuriers du monde entier. Désireux de mettre en avant l’importance des liens intergénérationnels, il soutient l'association "Duo For a Job", qui accompagne les jeunes issus de l'immigration dans leur recherche d'emploi en formant des duos avec des mentors de plus de 50 ans.

Le Vendée Globe en visée

La participation de Benjamin Ferré à la Transat Jacques-Vabre aux côtés du skipper Pierre Le Roy, 38 ans et originaire de Lille, ne tient pas de la seule performance sportive. C’est d’abord une manifestation de l'esprit d'aventure et d'engagement. Avec la Transat et le Vendée Globe en ligne de mire, l’Imoca de Benjamin Ferré s'apprête à écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de la voile et par la même occasion de SKEMA.

Car ce qui motive au-dessus de tout Benjamin, c'est le Vendée Globe de 2024, course en solitaire considérée comme l'une des plus difficiles et des plus prestigieuses au monde. Là aussi l’école le soutient depuis le début. "L'objectif Vendée Globe 2024 de Benjamin est fait d'humilité, de transmission, et de partage. Il a du sens pour SKEMA, en plus d'être une aventure humaine et sportive hors normes", souligne Alice Guilhon, directrice générale de la business school de Sophia Antipolis.