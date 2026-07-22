Bernard Kleynhoff, vice-président de la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur, président de risingSUD et fondateur de Berkley Peintures à Carros, a été élevé au grade d'officier de l'Ordre national du Mérite le 18 juillet, lors d'une cérémonie tenue au centre d'affaires de l'aéroport de Nice. La distinction, remise par Philippe Tabarot en présence de Renaud Muselier, Christophe Mirmand et Dominique Estrosi-Sassone, salue notamment son engagement dans le secteur des transports, en particulier la présidence du conseil de surveillance des Aéroports de la Côte d'Azur de 2011 à 2025.

Entrepreneur ancré dans les Alpes-Maritimes depuis plus de trente ans, Bernard Kleynhoff a bâti son parcours entre industrie et engagement collectif, de la présidence de la CCI Nice Côte d'Azur à son mandat au Conseil régional depuis 2015. Visiblement ému, il a tenu à replacer cette reconnaissance dans une dynamique collective plutôt qu'individuelle : "C'est la reconnaissance d'un engagement, pas d'un parcours. Je n'ai pas recherché les honneurs mais les défis."