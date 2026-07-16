Le groupe azuréen, désormais fort de 12 hôtels et plus de 750 chambres, vise plus de 42 M€ de chiffre d'affaires en 2026 et poursuit sa stratégie de croissance externe.

Quelques mois après avoir ouvert son capital à Bpifrance, Sofipaca Groupe Crédit Agricole et BNP Paribas Développement, Summer Hotels concrétise sa stratégie d'expansion avec l'acquisition du Best Western Plus Hotel Cosy Nice. Cet établissement 4 étoiles de 42 chambres, situé à proximité immédiate de la gare Nice-Ville, de l'avenue Jean Médecin et du tramway, vient renforcer la présence du groupe au cœur de la capitale azuréenne. Fidèle à sa stratégie, Summer Hotels entend valoriser le potentiel de l'hôtel tout en préservant son identité, et annonce déjà étudier de nouvelles opportunités d'acquisition sur la Côte d'Azur. (Photo DR : le lobby du Best Western Plus Hotel Cosy Nice)

Cette opération porte à 12 le nombre d'établissements exploités par le groupe, représentant plus de 750 chambres réparties entre Nice, Cagnes-sur-Mer, Cannes et Menton. Nice constitue désormais son principal territoire de développement avec huit hôtels, parmi lesquels le Best Western Plus Hôtel Masséna Nice, le Best Western Hôtel Lakmi, le Best Western Plus Brice Garden, les hôtels Florence, Locarno, Byakko, Khla et désormais le Best Western Plus Hotel Cosy Nice. Le portefeuille est complété par le Best Western Hôtel Méditerranée à Menton, l'ibis Styles Menton, l'Hôtel des Orangers à Cannes et le Royalmar à Cagnes-sur-Mer.

Cette nouvelle acquisition s'inscrit dans une trajectoire de croissance engagée depuis plus de vingt ans. Fondé en 2004 et dirigé par Laurent Rossi et Audrey Denis, Summer Hotels s'est développé par acquisitions successives d'établissements à fort potentiel, accompagnées d'une montée en gamme et d'une professionnalisation de leur gestion. L'entrée récente de nouveaux investisseurs au capital avait précisément pour objectif de donner au groupe les moyens d'accélérer cette stratégie de croissance externe.

Porté par cette dynamique, Summer Hotels prévoit de dépasser 42 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes en 2026, soit une progression de 15 % par rapport à 2025. "Cette acquisition démontre que notre stratégie est déjà en marche", soulignent Laurent Rossi et Audrey Denis, qui confirment poursuivre activement l'étude de nouveaux dossiers afin de consolider la position du groupe parmi les principaux acteurs hôteliers indépendants de la Côte d'Azur.