Bien être et santé dans la Principauté, thème du 12ème Salon Monaco Business

Rendez-vous de rentrée des entrepreneurs de la Côte d’Azur, le Salon Monaco Business tiendra sa 12ème édition jeudi 19 septembre de 8 à 19 heures au Sea Club Hôtel Meridien Beach Plaza. L’accent sera mis cette année sur le bien-être et la santé à Monaco. Sur ce thème, Luc Ferry, philosophe et ancien ministre, animera une conférence à 14h15 sur “La frénésie du bonheur : du bonheur différé au bonheur immédiat”, tandis qu’à 9h15, la première conférence-débat, en collaboration avec le Monaco Economic Board et Nice-Matin, portera sur le “Pôle Santé à Monaco”. A noter aussi à 15h45 une conférence sur “Le numérique à Monaco : état des lieux et perspective” chapeautée par la Chambre Monégasque du Numérique. La journée sera clôturée par la remise du Prix du Monaco Business.

Programme des conférences et inscription gratuite : www.monacobusinessexpo.com