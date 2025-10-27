L’incroyable vol de bijoux du Louvre a rappelé d’autres vols de bijoux retentissants comme en 2013 celui du Carlton de Cannes. En pleine saison d’été, le 28 juillet, un braqueur, visage dissimulé par un foulard, pantacourt, basket au pied et pistolet automatique en main, s’est introduit par une porte fenêtre restée ouverte dans une salle du rez-de-chaussée où se tenait une exposition de diamants du joaillier Leviev. En dépit de la présence de trois agents de sécurité qui se sont retrouvés braqués, il a embarqué bagues, pendentifs, boucles d'oreilles, montres incrustées de diamants et autres dans un gros sac de sport, puis est reparti par la porte-fenêtre. Total du butin : 103 M€. Le “casse” du siècle. Le braqueur et les bijoux volés n'ont à cette heure pas encore été retrouvés.
Bijoux du Louvre : un vol qui remet en mémoire celui du Carlton de Cannes
