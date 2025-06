Biodiversité et transition écologique : cinq lauréats dans les AM

Cinq collectivités et parcs d’activités des Alpes-Maritimes mis à l’honneur pour leur engagement dans la préservation de la biodiversité et la transition écologique à travers l’obtention ou le renouvellent l’un des trois labels animés par l’Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement [ARBE] : “Territoire Durable-Une cop d’avance”, “Territoires engagés pour la nature” ou “PARC+”.

Pour les deux renouvellements “Territoire Durable-Une cop d’avance”, il s’agit de Cannes et Villeneuve-Loubet, ce qui porte à 5 le nombre de territoires engagés dans le département.

Pour les “Territoires engagés pour la nature”, dispositif ayant pour objectif d’identifier, accompagner et valoriser les collectivités qui se mobilisent en faveur de la biodiversité : un nouveau lauréat avec Valbonne Sophia Antipolis et un renouvellement avec Villeneuve-Loubet.

Pour PARC+, dispositif récompensant des parcs et pôles d’activités économiques menant une démarche d’amélioration continue de leur qualité et performance : un renouvellement pour le Pôle industriel Indusparc (anciennement Carros-Le Broc)