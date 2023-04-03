Biot : 100.000 visiteurs pour le retour des Templiers

Le retour des Templiers à Biot ce dernier week-end a été un franc succès. Selon le maire de la commune Jean-Pierre Dermit, "Biot et les Templiers" a accueilli quelque 100.000 visiteurs sur les trois jours et jusqu'à 15.000 en simultanée. La précédente édition, celle de 2014 (la fête avait été interrompue pendant plusieurs années et n'avait pas repris avec la crise sanitaire) avait culminé à 50.000 personnes. Le double pour la reprise ! Un véritable plébiscite pour le retour de cette célébration historique d'un héritage du 13ème siècle avec marché médiéval, défilés, reconstitutions, concerts, campements, ateliers et tavernes. Des tavernes qui ont été prises d'assaut... Preuve que si Biot à un pied dans l'avenir avec Sophia Antipolis, ses racines n'en continuent pas moins de fasciner.