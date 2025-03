Biot : un appel lancé aux artisans et artistes

Une opportunité si vous maitrisez un métier d’art. Biot lance un appel à candidatures auprès des artisans et artistes désireux de s’installer au cœur du village. Il est placé dans le cadre des “Ateliers de Biot”, une opération en deux volets : l’acquisition de locaux à transformer en ateliers et la sélection d’artistes, artisans et artisans d’art à installer. Ainsi, cet appel est lancé après l’acquisition récente, pour un montant de 145 000 €, de “l’Atelier de Cassandra”, un salon de coiffure de 31 m2, situé rue Saint-Sébastien. En plus de la mise à disposition de locaux, la municipalité apporte une aide aux démarches administratives et à la recherche de financements nécessaires au démarrage et au développement d’activité.

Depuis le lancement en 2021 de ce dispositif, qui vise à redynamiser la filière des métiers d’art, trois locaux ont déjà été acquis au cœur du village avec l’installation d’un styliste, d’un verrier chalumiste et d’une vitrailliste.