Biot et les Templiers a désormais son site internet dédié

Un événement phénomène ! Avec une affluence record de 100 000 visiteurs en 2023, Biot et les Templiers s’est imposé comme le premier événement de la Côte d’Azur sur 48 heures. A moins de 30 jours de l’édition 2024 (du 5 au 7 avril), la ville a décidé de créer un site internet entièrement dédié à sa manifestation Biot et les Templiers : www.biotetlestempliers.fr . Il est déjà disponible et l’on y trouve les conditions de stationnement, les plans navettes, les choix de restauration (ceux qui se trouvent sur le terrain, ainsi que les “tavernes et breuvage” éphémères mis en place pour l’événement), les plans de circulation et bien sûr toute la programmation. Les templiers, oui. Mais à l’heure du numérique.