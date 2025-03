Biot et les Templiers 2025 : l’art de la chevalerie en immersion

La reprise en 2023 de “Biot et Les Templiers”, événement arrêté en 2014, avait été fulgurante. En 2023, 100.000 visiteurs avaient été accueillis tout au long du week-end, soit près de deux fois plus que lors de la dernière édition en 2014. Même succès, mêmes chiffres en 2024. Les templiers vont aussi cette année ressortir des brumes du XIIIe siècle pour une manifestation qui, en termes d’affluence sur un week-end, s’est hissée devant le Carnaval de Nice et la Fête du Citron de Menton. Biot a ainsi présenté cette semaine l’édition 2025 des Templiers qui se jouera du 4 au 6 avril sur le thème de “L’art de la chevalerie”. (Photo DR).

Pour cette 9e édition, il est promis un renouvellement de plus de la moitié des spectacles et animations proposés jusqu’alors ! Au-delà de la dimension historique, Biot et les Templiers a bâti sa renommée sur ses spectacles grandioses. L’édition 2025 ne dérogera pas à la règle avec des shows inédits et des nouveautés jamais proposées. Quelques exemples. Ainsi pour “Le jeu des Roys”, quatre nations sont appelées à s’affronter (le royaume d’Angleterre, le royaume de France, l’Ordre du Temple et l’empire Ottoman) avec fantassins, archers, cavaliers. Cette démonstration inédite de combat typique du Moyen-Âge sera présentée par une troupe britannique, les Écuyers de l’histoire, qui seront présents pour la première fois à Biot.

Nouveau aussi le “Campement de la Fontanette”. Durant trois jours, des spectacles équestres seront donnés au pré de la Fontanette avec des cascades et des numéros de haute voltige assurés par des professionnels aguerris et des chevaux spécialement entraînés pour le combat et les tournois équestres. Nouveaux encore, des spectacles équestres enflammés, des démonstrations grandeur nature d’armes de guerre médiévales, l’assaut d’une forteresse médiévale, un bestiaire médiéval…

Dans les temps forts, on retrouvera l’incontournable défilé aux flambeaux, la noce au XIVème siècle, le parcours d’un justiciable au temps des bourreaux, le vidéo-mapping avec 27.000m2 d’images 3D animées et projetées sur le village depuis le campement de la Fontanette et bien d’autres animations. Pendant trois jours, le vieux village de Biot sera peuplé de chevaliers, de mercenaires, soldats, écuyers, archers mais aussi de troubadours, d’artisans, commerçants sortis d’un lointain passé. Tous en costume d'époque.

Pour ce grand retour, une vingtaine de troupes venues de 15 pays européens seront également mobilisées et viendront plonger Biot au temps des Templiers. Et si vous voulez vous mettre dans le bain, 500 à 600 costumes d’époque confectionnées par la couturière Laurence Magnanelli seront disponibles à la location, pour tous, petits et grands, dans la boutique. Pour une immersion encore plus complète, 800 ans en arrière.