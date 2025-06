Biot : les Templiers reviendront en avril prochain

Le retour des Templiers à Biot a fait un tabac cette année avec 100.000 visiteurs. Un vrai succès. La ville a aussi annoncé hier la reconduction pour 2024 de sa fête médiévale Biot et les Templiers et a donné les dates : les 5, 6 et 7 avril prochains. Pour cette 8ème édition, les Chevaliers de l’Ordre du Temple prendront une nouvelle fois possession de la cité des Verriers et la replongeront dans le XIIIème siècle. Une annualisation de cette grande fête qui n'était cependant pas évidente.

"Biot et les Templiers est devenu le premier événement du département devant le Carnaval de Nice ou encore la fête du Citron qui accueillent sur 10 ou 15 jours leur public’ a souligné Jean-Pierre Dermit, maire. Mais ce succès oblige. Il rend nécessaire, notamment, de parfaire l’organisation et les prestations d’ensemble. C'est ce qui a justifié six mois de réflexion avant de décider de rendre ce rendez-vous annuel ou non. Une décision rendue hier : oui, rendez-vous en avril.