Biot : nouveau record d’affluence pour les Templiers

Un nouveau record d’affluence pour les Templiers qui sont revenus à Biot du fond des âges. L’édition 2025 de Biot et les Templiers qui s’est tenue le week-end dernier a explosé les chiffres avec 110.000 visiteurs accueillis sur deux jours. Un record d’affluence depuis sa création en 2009 pour une manifestation qui confirme sa position de première fête médiévale d’Europe et de premier événement de la Côte d’Azur sur un week-end avec 150 heures de spectacle, plus de trente troupes venues de toute l’Europe, 500 figurants et quelque 200 bénévoles. (Photo DR : une forte affluence ce week-end pour ce retour dans le temps).

La promesse de la Ville de Biot de remonter dans le temps et plonger le public au cœur du XIIIème siècle durant Biot et les Templiers a visiblement attiré les visiteurs. Ils ont cherché à vivre au plus près les reconstitutions de campements, se sont intéressés aux artisans médiévaux, ont admiré les spectacles équestres, les tournois de chevaliers au rythme de la musique médiévale et ont pu s’émerveiller devant le plus grand mapping d’Europe et ses 30.000m² de projection.

Maire de Biot, Jean-Pierre Dermit a d’autant plus apprécié ce nouveau succès qu’il est à l’origine de la manifestation et l’a relancée après un arrêt de plusieurs années. Chaque année, nous essayons de grandir et de nous améliorer pour satisfaire ce merveilleux public qui, une nouvelle fois, s’est rendu en nombre sur notre commune. Notre priorité est d’accueillir dans les meilleures conditions et de transmettre notre histoire, notre patrimoine en créant une véritable plongée au cœur du moyen-âge”. Rendez-vous pour l’édition 2026 qui célébrera les 10 ans de Biot et les Templiers