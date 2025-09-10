Bloquons tout : plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux

Que sera la journée du 10 septembre 2025? La page reste encore à écrire. Mais cette mobilisation sociale sans précédent fera date et marque aussi, pour ce type de mouvement protestataire, l'importance grandissante prise par les réseaux sociaux notamment chez la Gen Z. Ainsi, Sur TikTok, Instagram et Telegram, le mot d’ordre "Bloquons tout" a fait plus de 100 millions de vues, illustrant l’ampleur de la mouvance et du ralliement de multiples groupes différents (étudiants, précaires, soignants, anciens Gilets jaunes, extrême-gauche et extrême-droite) comme l'a souligné Le Point.