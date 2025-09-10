Bloquons tout : retards en journée et 50% de vols en moins de 18h à minuit à l’aéroport

“En raison du mouvement "Bloquons tout" des perturbations sont prévues le mercredi 10 septembre notamment des retards importants en journée et un abattement de 50% du trafic aérien de 18h à minuit” prévient l’Aéroport Nice Côte d’Azur qui conseille de consulter les arrivées et départs du jour sur son site. Avec ceux de Corse (Bastia, Ajaccio, Figari et Calvi), l’aéroport niçois fait partie des aéroports qui seront aujourd’hui les plus perturbés par le mouvement social. Au niveau de la France, la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) a prévenu qu’en dépit des mesures préventives qui ont été prises, “des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir sur l’ensemble des aéroports français". Elle a invité les passagers qui le peuvent “à reporter leur voyage”.

Premier aéroport français de province avec près de 15 millions de passagers, Nice est déjà confronté depuis quelques mois à des retards dûs au contrôle aérien (manque de personnel, contexte social tendu). Cette situation risque aussi de s’aggraver avec cet alourdissement du contexte social marqué notamment par la journée de blocage d’aujourd’hui et par un nouveau mouvement de grève le 18 septembre.