Blue Economy and Finance Forum à Monaco : de l’argent pour l’océan

Juste avant la Conférence des Nations unies (9-13 juin à Nice), un autre événement d’ampleur internationale à Monaco sur l’Océan : le Blue Economy and Finance Forum. Labellisé “UN Ocean Conference Special Event”, il aura lieu les 7 et 8 juin. Son objectif est d'activer massivement les financements pour restaurer la santé de l'océan et accélérer la transition vers une économie bleue durable et régénérative. Des intervenants de premier plan, dont Emmanuel Macron, président de la République française, S.A.S.le Prince Albert II de Monaco, Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, ou encore Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'Organisation Maritime Internationale, seront présents pour partager leur vision et leurs engagements.

Organisé conjointement par le Gouvernement Princier, la Fondation Prince Albert II de Monaco et l’Institut océanographique de Monaco, avec le soutien de la France et du Costa Rica, le BEFF doit contribuer à la mise en œuvre de l'Objectif de Développement Durable 14 (ODD14) : “conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable”, un objectif dont le financement est loin d’être atteint. Il est estimé que sur les 175 milliards de USD nécessaires chaque année, seuls 25 milliards USD sont aujourd’hui mobilisés.

Pendant deux jours, grands acteurs de la finance, institutions internationales, entreprises et ONG travailleront sur cette question du financement de la transition vers une économie bleue. À travers des exemples concrets de changement d’échelle et l’annonce de mécanismes innovants permettant la mobilisation des capitaux disponibles additionnels, il s’agira d’activer des financements durables pour son développement.

Point central, un hall d'innovation bleue présentera des solutions et des technologies innovantes. Start-ups, investisseurs et scientifiques y présenteront leurs projets pour transformer durablement l’économie bleue. Autant d’exemples montrant comment les principes débattus lors du forum peuvent être traduits en actions concrètes.