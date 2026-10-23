BoccaCabana : Cannes lance la 5ème phase de réaménagement du littoral de La Bocca

La transformation du littoral boccassien se poursuit. La Mairie de Cannes a lancé le 19 octobre la cinquième phase du programme BoccaCabana, qui porte sur près de 890 mètres. Les travaux concernent deux secteurs complémentaires. Le premier est le boulevard du Midi-Louise-Moreau, entre le kiosque 22 et l’accès au Grand Parking de la Plage. Le second regroupe les voies et espaces situés au nord de la voie ferrée, entre le boulevard Leader et l’avenue Alexandre-Pascal. Lancé en 2016, le programme a déjà permis de réaménager 1 720 mètres de bord de mer en quatre phases, avec notamment l’agrandissement du Grand Parking de la Plage, passé de 71 à 183 places gratuites en 2021, et la création de la jetée piétonne Guillaume-Apollinaire en 2022. À l’issue de cette nouvelle étape, le linéaire transformé atteindra 2 610 mètres sur les 5,2 km du littoral de La Bocca.

Sur le front de mer, la promenade piétonne sera élargie et la piste cyclable bidirectionnelle prolongée, afin d’assurer la continuité des déplacements le long du littoral. De nouveaux trottoirs seront créés et la chaussée rénovée, avec l’objectif d’apaiser la circulation automobile au profit des piétons et des cyclistes. Le mobilier urbain, l’éclairage et les matériaux reprendront les codes esthétiques des phases précédentes, pour préserver la cohérence de l’ensemble. La végétalisation occupe une place importante dans le projet : des palmiers et des essences méditerranéennes seront plantés, ainsi que des arbres à grand développement destinés à créer des zones d’ombre et des îlots de fraîcheur. Une nouvelle zone de street workout, la cinquième du littoral cannois, sera aménagée, complétée par d’autres espaces dédiés aux pratiques sportives.

Pour faciliter l’accès aux plages, l’offre de stationnement sera réorganisée au nord de la voie ferrée. Un parking paysager sécurisé de 79 places sera créé à l’angle des boulevards de la Mer et Leader, complété par 20 places le long du boulevard de la Mer. Sur l’esplanade du Golfe, un second parking paysager offrira 30 places, et la mise en sens unique de l’esplanade permettra d’aménager 85 places supplémentaires le long de la voie et à hauteur du passage sous la voie ferrée. Au total, le secteur passera de 199 à 214 places. Les aménagements au nord de la voie ferrée doivent être achevés en mai 2027, et ceux du boulevard du Midi à l’été 2027. Le programme BoccaCabana se poursuivra ensuite vers l’ouest, au-delà du site de Thales, jusqu’à la limite communale avec Mandelieu-la-Napoule.