Bodyguard : un nouveau site web et 2 milliards de personnes protégées

Un nouveau look et un nouveau site Web en ligne pour Bodyguard, la startup niçoise de modération de contenus numériques. “Notre nouvelle identité visuelle reflète parfaitement l’esprit d’innovation que nous canalisons chaque jour et reflète notre position de solution leader de surveillance et de modération des médias sociaux”, indique la startup qui annonce de nombreux développements à venir dans les prochains mois..La société fondée par Charles Cohen sera présente à VivaTech et a annoncé avoir franchi une nouvelle étape il y a trois semaines en protégeant plus de 2 milliards de personnes par la suppression de la toxicité et la sécurisation des interactions en ligne pour les grandes marques, les entreprises et leurs communautés, sur les médias sociaux et au-delà.