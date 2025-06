Bonjour le CAFA@CA, le nouveau Club d'Affaires Franco-Allemand Côte d'Azur

Un nouveau club d’affaires sur la Côte d’Azur : le CAFA@CA, Club d'Affaires Franco-Allemand Côte d'Azur. Basé à Nice, il fait partie du réseau des clubs d'affaires franco-allemands réunissant plus de 2.000 membres au sein de 19 clubs (12 en France et 7 en Allemagne). La cérémonie officielle de lancement aura lieu le 11 octobre à 18h00 à l’hôtel Carlton de Cannes en présence notamment de Fried-Hansel Nielsen, Consul Général de la République Fédérale d'Allemagne à Marseille. A cette occasion, Olena Kushakovska, Présidente SAP Labs France à Sophia Antipolis, interviendra sur le thème : “L'importance du leadership franco-allemand pour l'indépendance européenne en matière de technologie et de sécurité.”

L’objectif principal est de favoriser les échanges économiques entre la France et l'Allemagne dans un contexte européen et international avec par exemple :

des rencontres régulières et des échanges, des retours d'expériences

des conseils d'experts sur la coopération franco-allemande et le développement des affaires

une connexion à un environnement franco-allemand

des évènements pour développer des nouveaux contacts

une coopération avec d'autres clubs d'entreprises et institutions régionales en France et en Allemagne.

Pour rappel, l’Allemagne est le premier partenaire économique de la France : 1er fournisseur, 1er client, 1er investisseur en France avec près de 300 projets. Quelque 5.700 entreprises françaises emploient 400.000 personnes (source GTAI).