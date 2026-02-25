Dans la continuité de ses deux premières éditions, Boost 06 lance sa 3e promotion. Impulsé par l’UPE06, en partenariat avec l’Institut Régional des Chefs d’Entreprise (IRCE) et Connect Pro – Groupe Turenne, le dispositif confirme son ambition : accompagner les PME du territoire dans leurs projets de croissance externe, qu’il s’agisse d’acquisition, de diversification ou de changement d’échelle. Depuis 2024, le programme a déjà soutenu 17 entreprises issues de secteurs variés, représentant des chiffres d’affaires allant de 900 000 euros à 5,6 millions d’euros, avec 12 opérations de croissance actuellement à l’étude avec Connect Pro. En 2025, Boost 06 a encore renforcé son ancrage territorial et sa capacité à structurer et financer des opérations stratégiques aux côtés des dirigeants.

Le lancement de la promotion 2026 débutera par un séminaire immersif de deux jours, les 4 et 5 mars au Village by CA Sophia Antipolis. Un temps de présentation officielle des projets retenus est prévu le jeudi 5 mars de 17h à 19h, offrant l’occasion de découvrir la vision des 10 entreprises participantes à l’aube de leur parcours. À l’issue de ce rendez-vous, les candidats entreront officiellement dans le programme, avec à la clé un accompagnement de six mois proposé par l’IRCE ainsi qu’un accès à un fonds d’investissement piloté par Connect Pro.