25 février 2026, par Jean-Pierre Largillet

Boost 06 lance sa 3e promotion

Porté par l’UPE06 avec l’IRCE et Connect Pro – Groupe Turenne, Boost 06 vise à accélérer la croissance externe des PME azuréennes. Le lancement de la 3ème promotion, avec 10 entreprises, se fera les 4 et 5 mars au Village by CA Sophia Antipolis.

Dans la continuité de ses deux premières éditions, Boost 06 lance sa 3e promotion. Impulsé par l’UPE06, en partenariat avec l’Institut Régional des Chefs d’Entreprise (IRCE) et Connect Pro – Groupe Turenne, le dispositif confirme son ambition : accompagner les PME du territoire dans leurs projets de croissance externe, qu’il s’agisse d’acquisition, de diversification ou de changement d’échelle. Depuis 2024, le programme a déjà soutenu 17 entreprises issues de secteurs variés, représentant des chiffres d’affaires allant de 900 000 euros à 5,6 millions d’euros, avec 12 opérations de croissance actuellement à l’étude avec Connect Pro. En 2025, Boost 06 a encore renforcé son ancrage territorial et sa capacité à structurer et financer des opérations stratégiques aux côtés des dirigeants.

Le lancement de la promotion 2026 débutera par un séminaire immersif de deux jours, les 4 et 5 mars au Village by CA Sophia Antipolis. Un temps de présentation officielle des projets retenus est prévu le jeudi 5 mars de 17h à 19h, offrant l’occasion de découvrir la vision des 10 entreprises participantes à l’aube de leur parcours. À l’issue de ce rendez-vous, les candidats entreront officiellement dans le programme, avec à la clé un accompagnement de six mois proposé par l’IRCE ainsi qu’un accès à un fonds d’investissement piloté par Connect Pro.

 

