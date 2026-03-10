BOOST Côte d’Azur : la 3ᵉ promotion a été présentée

C’est parti pour la 3ème promotion de Boost Côte d’Azur, le dispositif lancé par l’UPE06 pour accompagner les PME du territoire dans leurs projets de croissance. Le coup d'envoi a été donné la semaine dernière au Village by CA de Sophia Antipolis. L’IRCE - Institut Régional des Chefs d'Entreprise, qui se charge de l’accompagnement, Connect Pro (Turenne Groupe) ,qui pilote un fonds d’investissement ,et le syndicat patronal ont présenté les cinq entreprises sélectionnées pour la nouvelle session :

Adonis Hôtels & Résidences avec Laëtitia Cinquini Bataillé

avec Laëtitia Cinquini Bataillé Attestis avec Guilhem Ensuque

avec Guilhem Ensuque Lugd.Nice Franchisé LDLC avec Didier Geofrey

avec Didier Geofrey M Solaire Energie avec Aurélien Merebbah

avec Aurélien Merebbah Groupe HSBI avec Benjamin Schaeffer

Pendant 6 mois, les dirigeants bénéficieront d’un accompagnement proposé par l’IRCE et soutenu par un fonds d’investissement piloté par Connect Pro, afin de structurer leurs projets de développement. “Nous sommes parfaitement adaptés à l'aboutissement de belles croissances externes, qui permettront à certains métiers et traditions qui font le charme de notre écosystème maralpin de perdurer, et à des entreprises de compléter leurs offres de services par l'ajout de nouvelles compétences” a commenté Franck Cannata, président de l'UPE06, au lancement de cette nouvelle promotion.