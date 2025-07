Boost Côte d’Azur boucle sa deuxième session

Les entreprises de la promotion azuréenne 2025 Maud Bouresche – Novetech Surgery (Nice) : implants et techniques chirurgicales vétérinaires

Pierre Charvet – YouStock (Nice) : garde-meuble nouvelle génération et logistique

Alexandre Gallier – Innbox (Antibes) : self-stockage et location de box

Fabrice Puech – Au Pays du Citron (Menton) : production artisanale de spiritueux, dont Limoncello

Allegra Trichard – Allover Production (Nice) : audiovisuel et production d'événements

Christophe Villière – LUTAM (Golfe-Juan) : location courte durée de véhicules

: location courte durée de véhicules David Fournier – Markechef (Nice) : conception, vente et installation d’équipements de cuisine professionnelle