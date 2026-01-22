Fermer le menu
Flash
Flash :

22 janvier 2026, par Rédaction

BOOST Côte d’Azur et Var : une 3ème promotion à l'appel

Les candidatures sont ouvertes jusqu'à mi-février pour la 3ème session Boost Côte d'Azur et Var. Dix places sont ouvertes pour les entreprises qui veulent changer d'échelle par la croissance externe.

Changer d’échelle par la croissance externe, c’est l’ambition du nouveau programme BOOST Côte d’Azur et Var. Monté par UPE 06, UPV, Connect Pro et IRCE, il s'ouvre à une troisième promotion (candidatures jusqu'à mi-février). Destiné aux dirigeants de TPE et PME réalisant entre 1 et 10 M€ de chiffre d’affaires dans les Alpes-Maritimes et le Var, ce dispositif inédit en France accompagne les entrepreneurs qui souhaitent racheter un confrère ou une activité complémentaire afin d’accélérer leur développement, se diversifier ou sécuriser leur croissance. Ont participé à la session 2025 qui s'est achevée : Novetech Surgery, YouStock, Innbox, Au Pays du Citron, Allover Production, LUTAM, Markechef.

Sur cinq mois, BOOST propose un accompagnement intensif mêlant formations collectives, coaching individuel et expertise locale pour structurer chaque étape d’une opération de croissance externe : stratégie, recherche de cibles, financement, organisation humaine et intégration post-acquisition. Forte du succès des précédentes promotions, la session 2026 démarrera les 4 et 5 mars avec un séminaire de lancement au Village by CA – Sophia Antipolis. Dix places sont ouvertes.

