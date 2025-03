Boost Côte d’Azur : la croissance externe pour changer d’échelle

Accompagner les entreprises azuréennes dans des opérations de croissance externe pour les aider à changer d’échelle en 5 ans : c’est l’objectif du dispositif Boost Côte d’Azur lancé en début d’année par l’UPE06 et son président Pierre Ippolito. Ce dispositif, une première en France, est constitué d’un fonds d’investissement piloté par Connect Pro, et d’un programme d’accélération opéré par l’IRCE, institut de formation de référence pour les chefs d’entreprise depuis plus de 30 ans.

Devant le succès de la première session de l’accélérateur en début d’année, une deuxième session débutera le 19 novembre, et permettra de préparer le “grand saut” grâce à un programme structurant de 6 mois, mêlant échanges entre pairs et apports d’experts reconnus. Il s’agit notamment de valider la stratégie de croissance, de trouver l’entreprise cible, d’anticiper les changements organisationnels, de financer le rachat et de réussir la prise en main. Les projets les plus performants pourront ensuite candidater à un financement par le fonds Boost Côte d’Azur créé à cet effet.

Ce dispositif s’adresse aux entreprises implantées dans les Alpes-Maritimes et réalisant un chiffre d’affaires compris entre 1 et 10 M€. Dix entreprises seront sélectionnées partir d’un dossier de candidature suivi d’un rendez-vous de diagnostic qui devra avoir lieu avant le 23 octobre.