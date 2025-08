BOOST RH à Sophia : de l'importance de l'engagement collaborateur

C’est un nouvel événement dédié aux RH, dirigeants, responsables d’équipes et managers. BOOST RH, jeudi 1er juin de 14 à 20 heures au Village by CA de Sophia Antipolis, traite de l’engagement collaborateur dans un monde en transition. Dans cet environnement caractérisé par des changements technologiques, sociaux et environnementaux rapides, les entreprises doivent s'adapter et innover pour rester compétitives. L'engagement des collaborateurs est donc devenu crucial pour assurer une transition réussie vers des pratiques plus durables et responsables.

Mais pour créer un véritable engagement, les entreprises se doivent de mettre en place des environnements de travail stimulants, d'offrir des opportunités de développement professionnel et d'encourager une culture d'entreprise ainsi qu'un sentiment d'appartenance. BOOST RH vise non seulement à assurer une prise de conscience de l’importance de l’engagement des collaborateurs, mais aussi à déterminer les actions que les entreprises peuvent prendre pour encourager cet engagement. Au programme des ateliers participatifs, deux tables rondes en plénières, l'une sur l’attraction des talents et leur fidélisation, l'autre sur les pratiques managériales pour fédérer, motiver et entretenir un sentiment d’appartenance qui devient clé.