Fermer le menu
Logo WebtimeMedias

L'éco de la Côte.

Rechercher
Accueil

Accueil

Explorer

Explorer

Agenda

Agenda

Recherche

Recherche

Brèves

Brèves

Ouvrir le menu
Logo WebtimeMedias
Ouvrir le menu
Flash
Flash :

14 avril 2023, par Jean-Pierre Largillet

#Bourse

Bourse : le CAC 40 à 7.533 points, un record historique

Partager sur X

Partager sur LinkedIn

2 minutes

Un record historique aujourd’hui pour le CAC 40 qui a dépassé les 7.500 points en clôture, à l’issue d’une cinquième séance de hausse consécutive. L’indice phare de la Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,52 %, à 7.519,61 points. Il avait même atteint en séance 7.533 points. Cette semaine a ainsi été marquée par des records en série, portés par un secteur du luxe euphorique et des valeurs financières qui ont suivi la bonne tenue des résultats des banques américaines.

Un record historique aujourd’hui pour le CAC 40 qui a dépassé les 7.500 points en clôture, à l’issue d’une cinquième séance de hausse consécutive. L’indice phare de la  Bourse de Paris a  terminé en hausse de 0,52 %, à 7.519,61 points. Il avait même atteint en séance 7.533 points. Cette semaine a ainsi été marquée par des records en série, portés par un secteur du luxe euphorique et des valeurs financières qui ont suivi la bonne tenue des résultats des banques américaines.

Dernières actualités

Retour à l'accueil

Retour à l'accueil