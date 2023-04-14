Un record historique aujourd’hui pour le CAC 40 qui a dépassé les 7.500 points en clôture, à l’issue d’une cinquième séance de hausse consécutive. L’indice phare de la Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,52 %, à 7.519,61 points. Il avait même atteint en séance 7.533 points. Cette semaine a ainsi été marquée par des records en série, portés par un secteur du luxe euphorique et des valeurs financières qui ont suivi la bonne tenue des résultats des banques américaines.
Bourse : le CAC 40 à 7.533 points, un record historique
