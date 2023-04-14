Bourse : le CAC 40 à 7.533 points, un record historique

Un record historique aujourd’hui pour le CAC 40 qui a dépassé les 7.500 points en clôture, à l’issue d’une cinquième séance de hausse consécutive. L’indice phare de la Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,52 %, à 7.519,61 points. Il avait même atteint en séance 7.533 points. Cette semaine a ainsi été marquée par des records en série, portés par un secteur du luxe euphorique et des valeurs financières qui ont suivi la bonne tenue des résultats des banques américaines.