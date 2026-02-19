Bpifrance entre au capital de Summer Hotels pour accélérer sa croissance

Le groupe niçois Summer Hotels franchit une nouvelle étape stratégique. Pour la première fois depuis sa création en 2004, le premier opérateur hôtelier indépendant des Alpes-Maritimes ouvre son capital à des investisseurs institutionnels régionaux : Bpifrance, via son fonds France Investissement Tourisme 3, aux côtés de Sofipaca (Groupe Crédit Agricole) et de BNP Paribas Développement. Aucun montant n’a été dévoilé mais la prise de participation serait de l’ordre de 20% du capital. Cette opération vise à renforcer les fonds propres du groupe afin de soutenir une stratégie active d’acquisitions et de consolidation sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, tout en laissant le contrôle aux dirigeants historiques. (Photo DR l'hôtel Brice Garden 4° à Nice).

Dirigé par Laurent Rossi et Audrey Denis, aux côtés du président fondateur, Summer Hotels exploite aujourd’hui 11 établissements 3 et 4 étoiles entre Cannes et Menton (Best Western Hôtel Lakmi (3*), Brice Garden à Nice, Hôtel des Orangers à Cannes (4*), Royalmar (4*) à Cagnes sur Mer, ibis Styles de Menton…. ). En vingt ans, le groupe a bâti un portefeuille solide et cohérent, combinant identité propre des hôtels et standards de qualité élevés. Il réalise désormais 36 millions d’euros de chiffre d’affaires et ambitionne de dépasser les 40 millions d’euros dès 2026. L’ouverture du capital constitue, selon ses dirigeants, “un levier structurant” pour accélérer la trajectoire de croissance, dans une logique de création de valeur durable fondée sur la performance opérationnelle et la discipline financière.

Côté investisseurs, Bpifrance salue le savoir-faire du groupe en matière de build-up et de gestion opérationnelle, tandis que Sofipaca et BNP Paribas Développement mettent en avant la rigueur de sa structuration et la solidité de son modèle. Avec ce tour de table régional, Summer Hotels affiche clairement son ambition : poursuivre son expansion et s’imposer durablement comme un acteur incontournable de l’hôtellerie indépendante sur la Côte d’Azur.