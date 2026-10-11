Pour sa 7e édition, l’opération commerciale investit le centre-ville et La Bocca, avec une rue d’Antibes piétonne le week-end et un forfait de stationnement à prix réduit.

Trois jours de bonnes affaires attendent les chalands à Cannes. Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre, la Braderie cannoise réunit les commerçants du centre-ville et de La Bocca. Organisée par la Mairie en collaboration avec les associations de commerçants de Cannes et de Cannes La Bocca, cette 7e édition sera rythmée par des animations musicales.

Temps fort de l’événement, la rue d’Antibes sera piétonnisée entre la rue Maréchal-Joffre et la rue Pasteur le samedi 17 et le dimanche 18 octobre, de 12 heures à 19 heures. Pour faciliter l’accès, un forfait exceptionnel de 6,10 € la journée, de 8 heures à 21 heures, sera proposé dans les parkings Cannes Parking sur présentation d’un ticket de caisse à l’accueil, en complément des trois heures gratuites habituellement offertes le week-end.