Breil-sur-Roya va pouvoir s’assurer...à des prix qui explosent

Après des mois de recherche, la commune de Breil-sur-Roya a finalement obtenu un contrat d’assurance pour ses bâtiments communaux en 2025, grâce à l’intervention du Bureau Central de Tarification (BCT), qui a contraint cinq assureurs à se regrouper. Mais à quel prix : la cotisation a explosé passant de 15.000 à 100.000 euros, avec des franchises élevées et la suppression de garanties essentielles comme les vols, dégradations et dégâts des eaux. Au total, la commune devra payer 151.000 euros de cotisations en 2025, contre 45.000 en 2024, mettant en difficulté son budget. Le maire Sébastien Olharan relance déjà les démarches pour un meilleur contrat en 2026. Il appelle aussi à une réforme du système d’assurance des collectivités et remercie les élus azuréens qui l’ont soutenu dans cette bataille.