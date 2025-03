"Brûle le Sang", la nouvelle production d’Adastra, en sortie nationale

Encore toute auréolée du succès de son film “LaRoy”, qui a reçu entre autres le Grand Prix du Festival américain de Deauville 2023, la société de production cannoise Adastra Films, fondée par Sébastien Aubert, lance son nouveau long-métrage, "Brûle le Sang". Réalisé par le cinéaste niçois Akaki Popkhadze, il a été tourné à Nice ainsi que dans les Alpes-Maritimes et bénéficie d’un casting d’exception. L’étoile montante du cinéma niçois Florent Hill partage l’affiche avec Nicolas Duvauchelle (Polisse, Balle perdue, Fortune de France), Denis Lavant (Holy Motors, Les Amants du Pont Neuf), Finnegan Oldfield (Coupez!, Disparu à Jamais), Sandor Funtek (Suprêmes, K contraire) qui totalisent à eux seuls 7 nominations aux César. (Photo DR).

Le scénario ? Dans les quartiers populaires de Nice, un pilier de la communauté géorgienne locale se fait assassiner. Son fils Tristan, qui aspire à devenir prêtre orthodoxe, se retrouve seul avec sa mère en deuil. C’est alors que réapparaît Gabriel, le grand frère au passé sulfureux, qui revient d’un long exil dans le but de se racheter en lavant l’honneur de sa famille.

Ce thriller haletant, en plein dans le décor azuréen, se présente aussi comme une production 100% locale. Outre le producteur, la société Adastra installée à la Bastide Rouge de Cannes, le film a été soutenu par des partenaires à la fois locaux (Région Sud, Département des Alpes-Maritimes, ville de Nice) et nationaux (CNC, Canal+, Cine+). Une nouvelle occasion pour Adastra de montrer qu'il n'y a pas que Paris pour la production de longs-métrages et qu'à Cannes, il était possible de faire grandir une société de production et de participer directement à la création cinématographique.

Présenté en première mondiale lors du prestigieux Festival de San Sebastian en septembre 2024, "Brûle le Sang" a déjà été salué par la critique aux côtés de films tels que “Conclave”. Le long-métrage a depuis captivé les publics de nombreux festivals français et internationaux. Sa sortie nationale en salle est aussi attendue : ce sera le 22 janvier. Mais avant ce grand coup d’envoi, plusieurs avant-premières ont lieu dans les Alpes-Maritimes en présence de l’équipe du film : le 13 janvier à 20h15 au Cineum de Cannes, le 14 janvier au Pathé Gare du Sud de Nice et le 15 janvier à la Strada de Mouans-Sartoux. Primeur au territoire.