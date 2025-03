Bruno Le Maire en déplacement à Nice, Cannes et Grasse

Bruno Le Maire est en déplacement sur la Côte d’Azur aujourd’hui vendredi. Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique se rendra à Cannes pour participer à la 3ème édition du “World AI Cannes Festival”. Il y est attendu à 12 heures pour une conférence sur les enjeux de l’IA générative, les atouts et les faiblesses de la France en la matière et la feuille de route du Gouvernement pour l’année 2024. Il aura ensuite un déjeuner de travail avec David Lisnard, maire de Cannes, président de l’Association des Maires de France (AMF).

Dans la matinée, avant Cannes, il passera par Nice. A 10h15 est programmé un entretien avec Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole Nice Côte d'Azur. Puis, dans l’après-midi, après Cannes et si la météo le permet, il montera à Grasse avec à 14h30 une visite de l’entreprise Arthes au Parc Industriel des Bois de Grasse, suivie à 15h30 d’une table ronde avec les acteurs de l’industrie du parfum.