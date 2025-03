Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, au World AI Cannes Festival

Bruno Lemaire est attendu à Cannes pour la 3e édition du “World Artificial Intelligence Cannes Festival” (WAICF), le salon mondial de l’Intelligence Artificielle qui s’ouvre demain jeudi au Palais des Festivals et des Congrès. Le ministre de l’Economie donnera une conférence vendredi 9 février en fin de matinée à 12 heures en plénière au Théâtre des Ambassadeurs lors de la seconde journée dédiée aux professionnels. Il célébrera à cette occasion la place de la France dans la révolution de l’intelligence artificielle et présentera les premiers axes du sommet pour l’IA qui aura lieu en France cette année. (Photo DR).

“Sa présence atteste de son engagement sur ce sujet majeur de l’Intelligence Artificielle” a salué le maire de Cannes, David Lisnard. “Par ailleurs, elle renforce son combat pour que la France et l’Europe rattrapent leur retard face aux États-Unis et à la Chine, et deviennent des puissances numériques à même d’assurer leur propre souveraineté pour répondre aux enjeux technologiques, capitalistiques et éthiques de l’IA”.

“La mise en œuvre de l’AI Act, approuvée le 2 février dernier à l’unanimité des 27 États membres de l’Union Européenne, devra être suffisamment flexible pour ne pas entraver l’innovation européenne. Car l’Europe ne peut se contenter d’être un régulateur administratif, un créateur de normes et un utilisateur d’applications : elle doit se positionner comme un producteur et un fournisseur de premier plan de solutions utilisant l’IA. C’est aussi l’enjeu du World A.I. Cannes Festival”.

Le lancement de "Cannes Immersive"

Par ailleurs, Jean-Michel Jarre, artiste avant-gardiste bien connu, ouvrira la troisième journée dédiée au grand public, samedi 10 février, par une conférence à 10h sur “L’IA : une opportunité pour la Culture”. Il y annoncera le lancement du projet innovant, conçu avec les équipes municipales, “Cannes Immersive” qui vise à développer les nouveaux médias et la création artistique grâce à l’IA et aux technologies immersives (XR, VR, AR, video mapping, son binaural, etc.). Bien dans la ligne de la capitale du cinéma qui s'est résolument positionnée sur les industries créatives.