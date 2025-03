Demain, la plus vaste opération de dépistage des maladies cardiovasculaire reprend pour sa cinquième saison. Le Bus du Coeur des Femmes démarre sa tournée à Cannes le mardi 4 mars. Le Bus s'installera jusqu'au 6 mars, sur l'Esplanade Pantiero, trois jours pendant lesquels toutes les femmes du territoire qui s’inscriront pourront bénéficier gratuitement du parcours de dépistage en 10 étapes (bilan métabolique, entretien cardiologique et gynécologique, électrocardiogramme, échographie des artères...). Cette opération mobilise plusieurs dizaines de professionnels de santé locaux (généralistes, infirmières, cardiologues, sages-femmes, gynécologues...).

En plus du parcours de dépistage, un village Santé & Bien-être composé d'une vingtaine d'associations locales permettra à toutes celles et ceux qui le souhaitent de venir récolter des renseignements sur de nombreux sujets de santé (addictologie, cancer, droits, sport santé, discrimination et violences faites aux femmes etc...). A rappeler que les maladies cardiovasculaires progressent encore et toujours chez les femmes, touchées de plus en plus jeunes. Première cause de mortalité avec 200 décès par jour en France et 76.000 par an, 8 décès sur 10 pourraient cependant être évités avec une prévention ad hoc.

En pratique