Business Angels : Christine Friteau nouvelle présidente d’Angels’Bay Invest

Co-fondatrice d’Angels’Bay Invest en 2016, Christine Friteau est la nouvelle présidente de cette association de Business Angels azuréenne. Auparavant elle a occupé les fonctions de trésorière et d'investisseuse et a assuré la vice-présidence de l'association jusqu’en septembre 2022. Elle remplace à la présidence Michel Bernasconi. Manager de transition, elle dispose d’une expérience particulière dans les domaines de la finance, du leadership et de l'entrepreneuriat. Avant Angels’Bay, titulaire d’un DESS de finance d'entreprise et marchés internationaux de capitaux à l'Université de Nice, elle avait été de 2009 à 2016 membre du conseil d'administration de Sophia Business Angels.